Тен Хаг считает, что не сможет работать с Роналду после его интервью. Тренер «МЮ» сообщил об этом Глейзерам и директорам клуба

Эрик тен Хаг убежден, что больше не сможет работать с .

Причиной этому стало недавнее интервью форварда , сообщает ESPN. Напомним, португалец раскритиковал клуб и заявил, что не уважает главного тренера.

Тен Хаг поделился своим мнением по поводу этой ситуации с директорами и Джоном Мерто, а также владельцами клуба – семьей Глейзеров.

Также утверждается, что большинство игроков «МЮ» не верят, что у Роналду есть возможность вернуться в команду, поскольку тен Хаг занял жесткую позицию в отношении дисциплины в команде.

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