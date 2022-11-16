Тен Хаг считает, что не сможет работать с Роналду после его интервью. Тренер «МЮ» сообщил об этом Глейзерам и директорам клуба
Эрик тен Хаг убежден, что больше не сможет работать с Криштиану Роналду.
Причиной этому стало недавнее интервью форварда «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN. Напомним, португалец раскритиковал клуб и заявил, что не уважает главного тренера.
Тен Хаг поделился своим мнением по поводу этой ситуации с директорами Ричардом Арнольдом и Джоном Мерто, а также владельцами клуба – семьей Глейзеров.
Также утверждается, что большинство игроков «МЮ» не верят, что у Роналду есть возможность вернуться в команду, поскольку тен Хаг занял жесткую позицию в отношении дисциплины в команде.
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