Нидерландский журналист о Роналду и тен Хаге: «Эрик показал яйца, столкнувшись с подобным в «Аяксе». Он не оставит Криштиану в «МЮ»

Нидерландский журналист высказался о Криштиану Роналду после его слов об Эрике тен Хаге.

Марсель ван дер Кран рассказал о похожей ситуации тен Хага в «Аяксе» и выразил мнение, что Роналду больше не сыграет за .

«Тен Хаг уже сталкивался с похожей ситуацией в . Тогда Ноа Ланг возомнил себя суперзвездой, много говорил и конфликтовал на поле.

Тогда это было видно всем, тогда как теперь большая часть событий [с Роналду] разворачивается за пределами поля или на тренировке, за исключением инцидентов, когда Роналду уходит в раздевалку до финального свистка.

Но в ситуации с Ноа Лангом Тен Хаг показал яйца. Но также он показал, что готов забыть об этом и продолжить работать до зимнего перерыва.

И тогда Марк Овермарс, который был тогда спортивным директором клуба, предложил отдать Ланга в аренду. Вы знаете, что ответил Эрик? Он сказал: «Нет, продай его сейчас». Это был своего рода сигнал.

Когда я увидел всю эту сагу с Роналду на выходных и это интервью, я подумал: «Он [Тен Хаг] ни за что не вернет его [Роналду]», – сказал ван дер Кран в интервью talkSPORT.

В «МЮ» растет ощущение, что Роналду больше не сыграет за клуб. Его легендарный статус уважают и надеются расстаться по-дружески