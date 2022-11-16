«Роналду – космический футболист. Для особенных игроков нужен особенный тренер». Экс-тренер «Реала» Мораиш о Криштиану
Экс-тренер «Реала» высказался о ситуации с Криштиану Роналду.
Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии дал интервью, в котором заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.
– Каково было работать с Криштиану Роналду?
– Работа с ним была одним из лучших моментов, которые я могу вспомнить как тренер. Он фантастический человек и космический игрок.
Я не говорю НЛО, потому что он человек. Скорее, «человек с неопознанными характеристиками». Настолько необъятны его способности и талант.
Иметь такого игрока как он – быть благословенным тренером. Криштиану, без сомнения, чуткий и открытый человек.
– Но он очень противоречив на данном этапе своей карьеры.
– Я не хочу говорить слишком много, но, возможно, он уйдет или не уйдет... Это зависит от того, что сейчас происходит.
Я просто говорю, что нужно быть особенным тренером, чтобы тренировать особенных игроков, – сказал Жозе Мораиш.
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