«Роналду – космический футболист. Для особенных игроков нужен особенный тренер». Экс-тренер «Реала» Мораиш о Криштиану

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Эрик тен Хаг Жозе Мораиш Футбол

Экс-тренер «Реала» высказался о ситуации с Криштиану Роналду.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии дал интервью, в котором заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

– Каково было работать с Криштиану Роналду?

– Работа с ним была одним из лучших моментов, которые я могу вспомнить как тренер. Он фантастический человек и космический игрок.

Я не говорю НЛО, потому что он человек. Скорее, «человек с неопознанными характеристиками». Настолько необъятны его способности и талант.

Иметь такого игрока как он – быть благословенным тренером. Криштиану, без сомнения, чуткий и открытый человек.

– Но он очень противоречив на данном этапе своей карьеры.

– Я не хочу говорить слишком много, но, возможно, он уйдет или не уйдет... Это зависит от того, что сейчас происходит.

Я просто говорю, что нужно быть особенным тренером, чтобы тренировать особенных игроков, – сказал Жозе Мораиш.

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

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