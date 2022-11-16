Неймар: «Я нормальный человек, несмотря на давление от мировой известности. Никто не совершенен, но ты растешь, когда жизнь ставит препятствия на твоем пути»

описал себя в повседневной жизни.

– Я нормальный человек, несмотря на все давление, исходящее от мировой известности, десятого номера и всего остального, что связано с моим именем.

Я стараюсь быть как можно более приземленным, чтобы быть нормальным. У меня есть друзья и семья, как и у всех остальных. Я человек с чувствами. Иногда я просыпаюсь грустным, иногда очень счастливым. Мое настроение так же непредсказуемо, как и у любого другого человека.

Но я не чувствую слишком большого давления и использую это как преимущество. Я очень горжусь тем, каким человеком и игроком я стал.

– Стало ли проще [справляться с давлением], когда ты стал старше?

– Конечно. Потому что ты учишься на всем, что испытываешь в жизни, на своих ошибках на этом пути. Никто не рождается совершенным и никто не становится совершенным, но ты растешь по мере того, как жизнь ставит препятствия на твоем пути.

Так что мне сегодняшнему гораздо легче справляться с ним, чем когда мне было 22 или 23 года, – сказал нападающий .