Неймар о фаворитах ЧМ-2022: «Аргентина, Германия, Испания Франция, Бразилия и Англия вполне способны выйти в финал. Турнир полон сюрпризов»

поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Чемпионат мира полон сюрпризов. Есть команды, которые проходят неожиданно далеко, даже если многие в них не верят. Но я считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, и Франция. Я думаю, что эти четыре команды, а также вполне способны выйти в финал.

Я забыл об Англии, но, конечно, у нее есть шанс (смеется). Мне очень нравятся Кейн и Санчо. Это два невероятных игрока, и я испытываю к ним особую любовь, потому что мне нравятся игроки, обладающие их качествами», – сказал нападающий и сборной Бразилии.

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.