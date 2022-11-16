Неймар о фаворитах ЧМ-2022: «Аргентина, Германия, Испания Франция, Бразилия и Англия вполне способны выйти в финал. Турнир полон сюрпризов»
Неймар поделился ожиданиями от чемпионата мира.
«Чемпионат мира полон сюрпризов. Есть команды, которые проходят неожиданно далеко, даже если многие в них не верят. Но я считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Я думаю, что эти четыре команды, а также Бразилия вполне способны выйти в финал.
Я забыл об Англии, но, конечно, у нее есть шанс (смеется). Мне очень нравятся Кейн и Санчо. Это два невероятных игрока, и я испытываю к ним особую любовь, потому что мне нравятся игроки, обладающие их качествами», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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