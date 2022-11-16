«Роналду – это Обамеянг, умноженный на 20. Давайте позовем человека с самым большим эго на Земле и все разрушим». Экс-хавбек «Арсенала» Гроувз против трансфера Криштиану

Экс-хавбек Перри Гроувз против перехода форварда в «Арсенал».

Такой вариант предложил телеведущий .

«Пирс, да брось. Ничего более нелепого я еще не слышал. Роналду – это Обамеянг, умноженный на 20.

привил этим игрокам философию, частью которой являются отсутствие эго, скромность, работа на благо команды. Команда – главное, это не обсуждается.

Давайте позовем человека с самым большим эго на Земле и все разрушим» – сказал Гроувз.