«Роналду – это Обамеянг, умноженный на 20. Давайте позовем человека с самым большим эго на Земле и все разрушим». Экс-хавбек «Арсенала» Гроувз против трансфера Криштиану

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Экс-хавбек «Арсенала» Перри Гроувз против перехода форварда Криштиану Роналду в «Арсенал».

Такой вариант предложил телеведущий Пирс Морган.

«Пирс, да брось. Ничего более нелепого я еще не слышал. Роналду – это Обамеянг, умноженный на 20.

Микель Артета привил этим игрокам философию, частью которой являются отсутствие эго, скромность, работа на благо команды. Команда – главное, это не обсуждается.

Давайте позовем человека с самым большим эго на Земле и все разрушим» – сказал Гроувз.

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