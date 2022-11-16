«МЮ» убрал плакат с Роналду, Бекхэмом и Кантона с «Олд Траффорд». Он был посвящен «семеркам» клуба
С фасада «Олд Траффорд» убрали плакат с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
С начала ноября на стадионе была размещена общая фотография известных футболистов, выступавших под 7-м номером: Эрика Кантона, Дэвида Бекхэма, Брайана Робсона, Эллы Тун (нападающая женской команды «МЮ») и других спортсменов. В данный момент под 7-м номером в мужской и женской командах «Юнайтед» играют Роналду и Тун.
Это был совместный проект «МЮ» с adidas под слоганом More Than Just A Shirt («Больше чем просто футболка»).
Изображение: manutd.com
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