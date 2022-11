«МЮ» убрал плакат с Роналду, Бекхэмом и Кантона с «Олд Траффорд». Он был посвящен «семеркам» клуба

С фасада убрали плакат с форвардом .

С начала ноября на стадионе была размещена общая фотография известных футболистов, выступавших под 7-м номером: , Дэвида Бекхэма, , Эллы Тун (нападающая женской команды «МЮ») и других спортсменов. В данный момент под 7-м номером в мужской и женской командах «Юнайтед» играют Роналду и Тун.

Это был совместный проект «МЮ» с adidas под слоганом More Than Just A Shirt («Больше чем просто футболка»).

Изображение: manutd.com

