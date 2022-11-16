«МЮ» убрал плакат с Роналду, Бекхэмом и Кантона с «Олд Траффорд». Он был посвящен «семеркам» клуба

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Олд Траффорд премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм женский футбол Эрик Кантона Брайан Робсон adidas игровая форма Футбол

С фасада «Олд Траффорд» убрали плакат с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

С начала ноября на стадионе была размещена общая фотография известных футболистов, выступавших под 7-м номером: Эрика Кантона, Дэвида Бекхэма, Брайана Робсона, Эллы Тун (нападающая женской команды «МЮ») и других спортсменов. В данный момент под 7-м номером в мужской и женской командах «Юнайтед» играют Роналду и Тун.

Это был совместный проект «МЮ» с adidas под слоганом More Than Just A Shirt («Больше чем просто футболка»).

Изображение: manutd.com

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные