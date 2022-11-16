Шмейхель о Роналду: «Хочу, чтобы он остался в «МЮ». Я верю в сказки»

хочет, чтобы остался в .

«Я верю в сказки. Я большой, большой поклонник Роналду, и мне нравится, что в «Манчестер Юнайтед» играют лучшие футболисты в мире.

Я надеюсь, что появится такая возможность, чтобы представители Роналду и «МЮ» сели за стол переговоров, обсудили это и нашли решение, потому что я очень хочу, чтобы Криштиану остался игроком «Манчестер Юнайтед»

Мне очень жаль «Манчестер Юнайтед», болельщиков и Роналду. Жаль, что все вышло именно так», – сказал экс-голкипер «МЮ».

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