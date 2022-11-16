Карпин о Дзюбе и сборной России: «Откуда его вызывать? С пляжа?»

Главный тренер сборной России прокомментировал отсутствие в команде .

Форвард, покинувший «Адана Демирспор» в начале ноября, не включен в состав на товарищеские матчи с и Узбекистаном.

«Откуда мне его вызывать? В Турции его нет.

К чему эти вопросы? Откуда его вызывать? С пляжа?» – сказал Валерий Карпин.

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