Кавазашвили о фильме про Карпина: «Это очень правильно! Нужно любить и чествовать великих, когда они еще живы и здоровы»

высказался о документальном фильме, посвященном Валерию Карпину.

Показ документального фильма о главном тренере сборной России и «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» стартует 17 ноября в одном из российских онлайн-кинотеатров.

«Я счастлив, что такие фильмы начали сниматься. Это очень правильно! Для меня всегда приятно, когда люди вспоминают о наших выдающихся футболистах и тренерах, даже если они еще в молодом возрасте.

Когда человек в пожилом возрасте – перед смертью – а его награждают чем-то, честно говоря, это награда его не так осчастливит. В этом возрасте люди уже больше думают о здоровье. Нужно любить и чествовать великих, когда они еще живы и здоровы!

Какой фильм мне хотелось бы увидеть? Я готов посмотреть любой фильм про заслуги наших спортсменов или российских команд: например, про «Спартак» 90-х годов!» – сказал экс-вратарь .