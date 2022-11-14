Компания Роналду вложила 2 млн евро в центр лечения облысения в Милане

Компания Криштиану Роналду открыла в Милане центр диагностики и лечения облысения.

Insparya, основанная Криштиану Роналду и португальцем Паулу Рамошем, открыла в понедельник в Милане центр, занимающийся исключительно диагностикой, лечением и исследованием проблемы облысения.

Площадь клиники – 1 200 квадратных метров, есть 14 операционных залов. Такое центр потребовал инвестиций в размере 2 млн евро, сообщает Sky Italia.

«Это уникальный и инновационный проект, который разделяет мою философию преданности делу, решимости, амбиций и постоянного личного совершенствования.

Италия – это страна, которая с самого начала приняла меня наилучшим образом и заставила чувствовать себя как дома.

Итальянцы очень заботятся о своем имидже, они любят заботиться о себе и своем здоровье, поэтому я верю, что качество Insparya удивит и покорит их. Я очень рад, что смогу принять активное участие в этом», – заявил форвард и сборной .

Напомним, ранее Роналду открыл клиники по пересадке волос в Мадриде и Марбелье.

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