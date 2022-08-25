Экс-тренер «Милана» Сакки получил Президентскую награду от главы УЕФА Чеферина

Бывший главный тренер и сборной Италии Арриго Сакки получил приз от УЕФА.

На церемонии жеребьевки Лиги чемпионов сезона-2022/23 руководитель УЕФА Александер Чеферин вручил 76-летнему итальянцу Президентскую награду за проявление профессионального мастерства и вклад в развитие футбола.

Сакки работал тренером различных команд с 1972 по 2001 год. Наибольших успехов он добился с «Миланом», завоевав титул чемпионов Италии (1988), выиграв Кубок европейских чемпионов (1989, 1990), Суперкубок Италии (1988), Суперкубок Европы (1989, 1990) и Межконтинентальный кубок (1989, 1990). Сборная Италии при Сакки стала второй на ЧМ-1994.