Бензема рассказал, что Роналду не поздравил его с получением «Золотого мяча»

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Карим Бензема рассказал, что Криштиану Роналду не поздравил его с получением «Золотого мяча».

– Криштиану Роналду отправил вам маленькое приятное сообщение?

– Нет, я его еще не получил.

– Не очень красиво!

– Спокойно, – сказал форвард «Реала» с улыбкой.

Бензема и Роналду вместе играли за «Реал» с 2009 по 2018 год. У португальца пять «Золотых мячей».

Бензема привез «Золотой мяч» в Лион. Так выглядит благодарность родному клубу

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