Бензема рассказал, что Роналду не поздравил его с получением «Золотого мяча»
Карим Бензема рассказал, что Криштиану Роналду не поздравил его с получением «Золотого мяча».
– Криштиану Роналду отправил вам маленькое приятное сообщение?
– Нет, я его еще не получил.
– Не очень красиво!
– Спокойно, – сказал форвард «Реала» с улыбкой.
Бензема и Роналду вместе играли за «Реал» с 2009 по 2018 год. У португальца пять «Золотых мячей».
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