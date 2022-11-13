Бензема рассказал, что Роналду не поздравил его с получением «Золотого мяча»

рассказал, что не поздравил его с получением «Золотого мяча».

– Криштиану Роналду отправил вам маленькое приятное сообщение?

– Нет, я его еще не получил.

– Не очень красиво!

– Спокойно, – сказал форвард «Реала» с улыбкой.

Бензема и Роналду вместе играли за с 2009 по 2018 год. У португальца пять .

Бензема привез «Золотой мяч» в Лион. Так выглядит благодарность родному клубу