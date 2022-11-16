«Шальке» в знак протеста не будет освещать ЧМ-2022, кроме матчей с участием Йосиды: «Есть темы, более достойные внимания, чем чемпионат мира»

не будет освещать события , кроме матчей с участием .

«Социальные нормы, особенно в отношении прав человека, не сыграли никакой роли в процессе присуждения [чемпионата мира]. Это горько и необъяснимо для футбола, который должен объединять людей. Это противоречит ценностям нашего клуба.

Поэтому «Шальке» решил сообщать исключительно – в краткой и фактической форме – об играх Маи Йосиды. Клуб желает Мае величайших спортивных успехов и турнира без травм.

Мы также желаем успехов на турнире сборной и в то же время просим использовать все доступные средства, чтобы освещать имеющиеся проблемы.

Клуб хотел бы использовать это свободное от Бундеслиги время, чтобы освещать более важные темы, заслуживающие внимания, – мы примем участие в акции против насилия в отношении женщин, будем уделять больше времени женскому и детско-юношескому футболу.

Все эти темы мы считаем более достойными нашей поддержки и освещения, чем . С нашей точки зрения, они гораздо лучше подчеркивают ценности, которые отстаивает команда. Они являются выражением нашей самоидентификации – идентичности клуба, который выступает за открытость, терпимость, уважение, честную игру и равенство.

Мы солидарны с людьми, которые находятся в угнетенном положении в Катаре, и надеемся, что наша позиция, которой придерживаются и другие клубы, команды и организации, улучшит их будущее, потому что люди важнее чемпионата мира», – говорится в официальном заявлении клуба.