Нойер о ЧМ в Катаре: «Мы хотим сосредоточиться на футболе, но приходится балансировать. Будем представлять наши ценности, но пока не знаем, как именно»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 Политика дискриминация Футбол

Мануэль Нойер высказался о совмещении футбола и гражданской позиции.

– Приходится балансировать, и это не так-то просто. Неспортивные проблемы были и на других крупных турнирах – и в Южной Африке, и в Бразилии, в России, потом Олимпийские игры в Пекине...

И вот теперь, когда турнир все ближе и ближе, один из послов чемпионата мира вдруг высказывается абсолютно неприемлемым образом.

Конечно, как футболисты, мы хотим сосредоточиться на спортивной стороне вопроса, а именно на чемпионате мира. Ведь это самый большой турнир, на котором только можно сыграть!

– Что именно это означает?

– Мы будем нести наш флаг в Катаре! Будем представлять наши ценности. Другой вопрос, какими будут последствия, если кому-то это покажется оскорбительным – этого тоже нельзя сказать наверняка.

Никто не может заглядывать в будущее. Поэтому мы будем твердо позиционировать себя и как сборная, и как футбольная федерация. Мы уже делали это раньше, но как это будет выглядеть сейчас, пока непонятно, – сказал вратарь сборной Германии.

Нойер о ЧМ в Катаре: «Не думаю, что нас там будут затыкать. Главное, что нам не нужно бояться»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные