Жоау Мариу о встрече Бруну и Роналду в сборной: «Они пошутили. Фернандеш приехал одним из последних, Криштиану спросил: «Ты приплыл на лодке?»

Жоау Мариу рассказал о подробностях встречи и .

В интернете появился видеоролик из расположения сборной Португалии, которая готовится к выступлениям на ЧМ-2022.

В раздевалке Криштиану протянул руку партнеру по , но Бруну холодно поприветствовал Роналду, который критически высказался о клубе в интервью.

«Я видел эти кадры. Я был в раздевалке в этот момент. На самом деле они просто пошутили.

Потому что Бруну приехал в расположение команды одним из последних. Криштиану спросил его: «Ты приплыл на лодке?» Это была шутка», – заявил .

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях