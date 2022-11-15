Жоау Мариу о встрече Бруну и Роналду в сборной: «Они пошутили. Фернандеш приехал одним из последних, Криштиану спросил: «Ты приплыл на лодке?»
Жоау Мариу рассказал о подробностях встречи Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду.
В интернете появился видеоролик из расположения сборной Португалии, которая готовится к выступлениям на ЧМ-2022.
В раздевалке Криштиану протянул руку партнеру по «Манчестер Юнайтед», но Бруну холодно поприветствовал Роналду, который критически высказался о клубе в интервью.
«Я видел эти кадры. Я был в раздевалке в этот момент. На самом деле они просто пошутили.
Потому что Бруну приехал в расположение команды одним из последних. Криштиану спросил его: «Ты приплыл на лодке?» Это была шутка», – заявил Жоау Мариу.
Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду
Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях
Комментарии