Месси о завершении карьеры: «Я люблю футбол, но не думаю, что буду играть еще долго»

допустил, что завершит карьеру в скором времени.

«Я люблю футбол, мне нравится в него играть, я получаю удовольствие. Я всю жизнь играл в футбол.

Уверен, что мое занятие в будущем будет связано с ним, хоть я пока и не знаю, что это будет. Я не думаю, что буду еще долго играть», – сказал нападающий.

Затем Эсекиэль Лавесси, который брал это интервью, спросил у Месси, до сих пор ли он мечтает завершить карьеру в – своем первом клубе.

«Не знаю, столько всего произошло... Я с детства мечтал играть в чемпионате .

Но сейчас это зависит от многих вещей – у меня есть семья, трое детей, я только что пережил очень сильное изменение в жизни, которое многого стоило мне и моей семье. Сейчас я преодолел это. Мы чудесно себя чувствуем.

Сейчас я наслаждаюсь городом, который кажется мне прекрасным. Первый сезон в «ПСЖ» – это большая перемена, ушло много времени [на адаптацию]. Все это было слишком неожиданно», – сказал форвард и сборной Аргентины.