Клубы РПЛ и Первой лиги могут провести Матч звезд Кубка России в декабре

Клубы РПЛ и Мелбет Первой лиги планируют мероприятие по итогам Кубка России.

и титульный спонсор отправили клубам РПЛ и Первой лиги письма, в которых содержится список игроков от каждой команды с просьбой рассмотреть их участие в специальном мероприятии по итогам первой половины розыгрыша Фонбет Кубка России.

Предполагается, что футболисты сыграют в том числе в матче с участием лучших игроков Кубка, который может пройти в новом экспериментальном формате.

Ожидается, что мероприятие пройдет в начале декабря. В рамках мероприятия также планируется жеребьевка следующего этапа Кубка. Точный формат мероприятия пока не согласован.

Заключительный тур группового этапа Кубка России состоится 26–27 ноября. Эти матчи станут последними перед зимней паузой.