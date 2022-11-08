Президент «Урала» высказался о введении Fan ID в Мир .

– Этот сезон отличается от прошлых из-за посещаемости. Мы одними из первых ощутили на себе действие карты болельщика.

Понимаем, что это закон, соблюдаем его. Но удивляет одно: в мае на матч со «Спартаком» на стадион пришли 26 тысяч зрителей, а в августе – почти девять тысяч. А ведь весной было холоднее.

Нам говорят: надо зарабатывать деньги. И все клубы, не имеющие ограничений, зарабатывают хорошие деньги. А у нас пока не получается. И в этом большая разница между прошлым и этим сезонами.

– Сколько заработал на майском матче со «Спартаком»?

– Со всеми расходами на стадион, на пожарных, скорую помощь оставалось порядка 10 миллионов. Это наша чистая прибыль. Конечно, не все матчи приносили такой доход, но все же. Зарабатывали на играх с «Зенитом», ЦСКА. На остальные клубы люди идут не так охотно.

– В ноль удается выйти на матчах с командами без громкого имени?

– Нет. Конечно, в минусе. Потери можно понять легко: если разница в болельщиках на игре с одним и тем же соперником составила три с лишним раза, то тут нетрудно догадаться, что недополученная прибыль составляет миллионы рублей.

– Как решать?

– Все все понимают. Посмотрим, как это будет весной, когда система заработает на всех стадионах РПЛ. Самое главное, чтобы людям было удобно.

РФС и РПЛ работают над решением. Вскоре будет организован круглый стол. Надеюсь, и депутаты нас услышат. Что-то нужно принять, думаю.

Понятно, что на современных стадионах, построенных в том числе к чемпионату мира, проще ставить систему. А, например, у «Факела», у которого старая арена, затраты будут очень большими.

Мне один момент до сих пор непонятен: зачем карта болельщика футболистам, тренерам и судьям. А вдруг у кого-то не сработает код? Мы же, когда заявляем команду, указываем все паспортные данные, посторонние люди не окажутся в автобусе перед игрой и в раздевалке.

В этом сезоне нет грубых нарушений на стадионах – все тихо и спокойно. Дай бог, так будет и дальше. Но без фанатов нет драйва на матче. Мы любим каждого нашего болельщика, но особую атмосферу создают люди за воротами.

Мы говорили с нашими фанатами. Я им объяснял: если хотите, нарушайте правила, но тогда из-за высоких штрафов мы не сможем покупать футболистов более высокого класса, потому что у нас не так много денег, – сказал .