Директор «Оренбурга» о Матче звезд Кубка России: «От нас хотят 5 игроков. Тренер против, у многих уже запланирован отпуск»
Дмитрий Андреев подтвердил информацию о планирующемся Матче звезд Кубка России.
– «Оренбург» получал письмо?
– Получили. В нем сказано, что 3 декабря должен состояться выставочный матч Кубка России. Лучшие футболисты команд должны в нем сыграть.
– Кого хотят видеть организаторы от «Оренбурга»?
– Там пять фамилий. Брайан Мансилья, Лукас Вера, Данила Хотулев, Тимур Аюпов и Владимир Сычевой.
– Как отреагировали в команде?
– Когда главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка узнал про этот матч, он выступил против.
Если бы нам сообщили заранее, это одно дело, но письмо пришло совсем недавно. У многих футболистов уже запланирован отпуск, куплены билеты на самолет, – сказал спортивный директор «Оренбурга».
Ранее стало известно, что РФС в начале декабря планирует провести мероприятие, в том числе выставочный матч с участием звезд Фонбет Кубка России.
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