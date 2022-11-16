Эден Азар: «Если летом в «Реале» скажут, что я должен уйти, я приму это. Но я хотел бы играть больше, доказывать, что я хороший игрок»

высказался о возможном уходе из .

– Какова вероятность, что ты покинешь команду в январе или июне?

– В январе это невозможно, потому что у меня есть семья и мне нравится город. Но вполне возможно, что летом я уйду. У меня останется еще один год по контракту, и это решение клуба.

Если в клубе скажут мне: «Эден, спасибо за четыре года, но ты должен уйти», я приму это, потому что это нормально. Но я хотел бы играть больше, больше доказывать, что я могу играть, что я хороший игрок, – сказал полузащитник мадридской команды.