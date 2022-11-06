«Реал» хочет, чтобы Азар ушел как можно скорее, но хавбек не намерен покидать клуб
«Реал» больше не верит в Эдена Азара и хочет, чтобы он ушел как можно скорее.
31-летний полузащитник не входит в планы мадридского клуба. На него не рассчитывают, пишет Marca.
Хавбек проиграл конкуренцию Родриго Гоэсу и Марко Асенсио. Временами тренерский штаб «Реала» даже Мариано Диаса оценивает выше, чем Эдена. В клубе больше не верят, что ситуация изменится.
Азар уже знает, что «Реал» с радостью избавится от него, но не собирается уходить из «Мадрида» – это его четкая позиция. Он дает это понять и прямо, и опосредованно. Например, недавно дети хавбека стали заниматься в академии «Реала».
У «Мадрида» есть надежда на то, что ЧМ-2022 вернет Азару желание поиграть на высоком уровне. Также в клубе надеются, что после чемпионата мира появится предложение от другой команды, которое сможет заинтересовать хавбека. Но в данный момент Азар не рассматривает возможность ухода из «Реала».
Срок действующего контракта Азара истекает летом 2024 года.
В этом сезоне хавбек отыграл 229 минут за 6 матчей в составе команды, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь.
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