«Реал» хочет, чтобы Азар ушел как можно скорее, но хавбек не намерен покидать клуб

«Реал» больше не верит в и хочет, чтобы он ушел как можно скорее.

31-летний полузащитник не входит в планы мадридского клуба. На него не рассчитывают, пишет Marca.

Хавбек проиграл конкуренцию Родриго Гоэсу и Марко Асенсио. Временами тренерский штаб «Реала» даже Мариано Диаса оценивает выше, чем Эдена. В клубе больше не верят, что ситуация изменится.

Азар уже знает, что «Реал» с радостью избавится от него, но не собирается уходить из «Мадрида» – это его четкая позиция. Он дает это понять и прямо, и опосредованно. Например, недавно дети хавбека стали заниматься в академии «Реала».

У есть надежда на то, что вернет Азару желание поиграть на высоком уровне. Также в клубе надеются, что после чемпионата мира появится предложение от другой команды, которое сможет заинтересовать хавбека. Но в данный момент Азар не рассматривает возможность ухода из «Реала».

Срок действующего контракта Азара истекает летом 2024 года.

В этом сезоне хавбек отыграл 229 минут за 6 матчей в составе команды, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь.