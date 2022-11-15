Азар об Анчелотти: «Перед началом сезона он сказал, что у меня будет шанс, но я играю слишком редко. Не хочу покидать «Реал»

высказался о своем игровом времени в «Реале».

«Почему я так мало играю при Анчелотти? Мы говорили перед началом сезона, и он сказал мне, что я получу свой шанс. Очевидно, я играю слишком редко, но я понимаю, что Анчелотти не может все время отвечать на один и тот же вопрос.

Я не хочу покидать «Реал». Может быть, после чемпионата мира все будет по-другому», – сказал полузащитник «Реала» и сборной .

В текущем сезоне Азар выходил на поле в шести матчах и забил один гол.