Эден Азар: «Я не стал нулем за два или три года. Хочу показать, что Бельгия может рассчитывать на своего капитана»

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Эден Азар уверен, что еще может играть на высоком уровне.

«Люди сомневаются в моих качествах – не стоит. Я не стал нулем за два или три года. Я хочу показать бельгийскому народу, что он может рассчитывать на их капитана. Наша цель – пройти как можно дальше.

Я чувствую, что еще могу показать себя. Это дает мне силы. У меня достаточно вызовов: это будет уже мой третий чемпионат мира. Хочу отдать все силы здесь», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Бельгии.

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