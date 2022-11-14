уверен, что еще может играть на высоком уровне.

«Люди сомневаются в моих качествах – не стоит. Я не стал нулем за два или три года. Я хочу показать бельгийскому народу, что он может рассчитывать на их капитана. Наша цель – пройти как можно дальше.

Я чувствую, что еще могу показать себя. Это дает мне силы. У меня достаточно вызовов: это будет уже мой третий чемпионат мира. Хочу отдать все силы здесь», – сказал полузащитник и сборной .