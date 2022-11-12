Родри: «Холанд рожден, чтобы забивать, он побьет все рекорды. Эрлинг – зверь, он изменил стиль «Сити»

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Родри высказался о влиянии Эрлинга Холанда на «Манчестер Сити». 

«Он был рожден для того, чтобы забивать голы, и он наверняка побьет все рекорды. 

Я думаю, что он все изменил. Он изменил тот факт, что игрок такого типа делает разницу в каждом матче. Он оказал огромное влияние на команду, он зверь.

Я очень благодарен, что он решил перейти к нам. Он изменил стиль игры, к которому мы привыкли, но это здорово для нас.

Он отличный парень, и он будет продолжать совершенствоваться», – сказал полузащитник «Манчестер Сити»

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