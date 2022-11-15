Триппьер о ЧМ-2022: «Англия не должна бояться сказать, что хочет выиграть турнир. Мы установили высокие стандарты, выйдя в финал Евро, хотим сделать еще один шаг»

заявил, что сборная Англии настроена на победу на .

«Мы не должны бояться выйти на турнир, говоря, что можем его выиграть. Мы установили высокие стандарты, выйдя в полуфинал [ЧМ-2018] и финал Евро. Очевидно, что мы хотим сделать еще один шаг вперед, чтобы действительно выиграть турнир.

Мы все чувствуем себя уверенно как команда, у нас фантастический состав из 26 человек – невероятный талант, смесь опыта и молодости.

Мы не должны ехать на турнир, боясь сказать, что хотим его выиграть. Этого не должно быть, мы должны отправиться туда с настроем на победу и не бояться это говорить», – сказал защитник и сборной Англии.