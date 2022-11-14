Роджерс о травме Мэддисона: «Все хорошо, он в порядке. Был небольшой дискомфорт в колене»

рассказал о состоянии .

«С ним все в порядке. Это была просто мера предосторожности, у него был небольшой дискомфорт в колене.

Он мало тренировался на этой неделе, но с ним все хорошо», – сказал главный тренер .

Джеймс Мэддисон был заменен на 25-й минуте матча с «Вест Хэмом» (2:0). Предположительно он повредил колено, подавая угловой.

Ранее Гарет Саутгейт включил полузащитника «Лестера» в окончательный состав сборной на чемпионат мира в Катаре. Статистику выступлений игрока можно посмотреть здесь.