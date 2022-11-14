Роналду не интересен «ПСЖ», переход зимой невозможен (Бен Джейкобс)
Криштиану Роналду не перейдет в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что 37-летний форвард «Манчестер Юнайтед» может переехать во Францию зимой, якобы интерес к нему исходит от владельцев «Пари Сен-Жермен».
Однако, по информации журналиста CBS Sports Golazo Бена Джейкобса, переход в «ПСЖ» зимой невозможен. Клуб не заинтересован в нем.
Сам Роналду чувствовал, что может перейти в клуб из Парижа, но это было несколько лет назад.
«ПСЖ» не будет рассматривать это вариант сейчас – клуб категорически исключил переход Роналду прошлым летом. У парижан другие цели.
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