Роналду не интересен «ПСЖ», переход зимой невозможен (Бен Джейкобс)

не перейдет в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что 37-летний форвард может переехать во Францию зимой, якобы интерес к нему исходит от владельцев .

Однако, по информации журналиста CBS Sports Golazo Бена Джейкобса, переход в «ПСЖ» зимой невозможен. Клуб не заинтересован в нем.

Сам Роналду чувствовал, что может перейти в клуб из Парижа, но это было несколько лет назад.

«ПСЖ» не будет рассматривать это вариант сейчас – клуб категорически исключил переход Роналду прошлым летом. У парижан другие цели.

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Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях