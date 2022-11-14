Пирс Морган: «Роналду – величайший игрок на свете. Интервью потрясло мир, хотя даже не вышло!»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия телевидение Пирс Морган Футбол

Телеведущий Пирс Морган оценил эффект от взятого у Криштиану Роналду интервью.

«Это интервью потрясло весь мир, хотя еще даже не вышло!

Вы сможете посмотреть спецвыпуск с величайшим игроком на свете, состоящий из двух частей, в среду и четверг.

Это самое взрывное интервью, что я когда-либо брал», – написал Морган о беседе с форвардом «Манчестер Юнайтед».

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях

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