Пирс Морган: «Роналду – величайший игрок на свете. Интервью потрясло мир, хотя даже не вышло!»
Телеведущий Пирс Морган оценил эффект от взятого у Криштиану Роналду интервью.
«Это интервью потрясло весь мир, хотя еще даже не вышло!
Вы сможете посмотреть спецвыпуск с величайшим игроком на свете, состоящий из двух частей, в среду и четверг.
Это самое взрывное интервью, что я когда-либо брал», – написал Морган о беседе с форвардом «Манчестер Юнайтед».
Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях
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