Пирс Морган: «Роналду – величайший игрок на свете. Интервью потрясло мир, хотя даже не вышло!»

Телеведущий Пирс Морган оценил эффект от взятого у интервью.

«Это интервью потрясло весь мир, хотя еще даже не вышло!

Вы сможете посмотреть спецвыпуск с величайшим игроком на свете, состоящий из двух частей, в среду и четверг.

Это самое взрывное интервью, что я когда-либо брал», – написал Морган о беседе с форвардом «Манчестер Юнайтед».

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях