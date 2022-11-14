Шерингем о Роналду: «Он должен был уйти из «МЮ» летом. Ему пора, пути назад нет»

считает, что пора покинуть .

«Он сказал, что его «не уважают» и он сам не уважает тренера.

Когда кто-то рассказывает такое, всегда будет очень много недовольных болельщиков «Юнайтед», когда они все это прочитают.

Определенно, Роналду пора уйти. Пути назад нет. Он должен был уйти перед началом сезона, но не ушел, они пытались работать в этих условиях.

Язык тела Роналду, очевидно, был не на высоте. Думаю, ему нужно уйти сейчас», – сказал бывший футболист «МЮ».

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду

Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях