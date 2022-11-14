Депутат Терюшков о ЧМ-2022: «Я это мракобесие смотреть не собираюсь. Вражеская для России организация проводит, играют страны из недружественного списка. Какая еще поддержка геев?»

Депутат Госдумы Роман Терюшков резко высказался о в Катаре.

«Я это мракобесие смотреть точно не собираюсь. Зачем, ради чего?

Этот чемпионат организует вражеская для России организация, играют страны из недружественного списка, правильно же?

Мы же понимаем, все происходящее в ФИФА – манипуляция извне. Есть правила и порядки страны хозяйки, а они начинают диктовать свои условия.

Какая поддержка геев? Вы о чем вообще? Катар страна, где чтят законы, законы Божьи. Там на ведущих ролях ислам, люди придерживаются определенных ценностей. Мерзко на все это смотреть, когда европейские ценности пропихиваются везде.

Наверное, посмотрю финал, если будет играть Бразилия – Сербия. А так, ни одного матча смотреть не буду. Лучше посмотрю матчи Кубка России или КХЛ», – сказал бывший член наблюдательного совета «Химок».

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря.