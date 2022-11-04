Роднина о ЧМ-2022: «Отсутствие России не будет слишком заметно. В отличие от биатлона и фигурного катания»
Ирина Роднина заявила, что отсутствие России на ЧМ-2022 не будет заметно.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась о том, что ФИФА попросила участников ЧМ-2022 концентрироваться на футболе, а не на политике.
«Футбола это меньше всего касается. Отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира не будет слишком заметно.
В отличие от того же биатлона и фигурного катания», – сказала Роднина.
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