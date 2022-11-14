Бельгии на ЧМ-2022 поможет индийский тренер по йоге. Он работал в «Челси» с Абрамовичем, Азаром, Куртуа, Лукаку

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Сборная Бельгии по футболу Эден Азар ЧМ-2022 Ромелу Лукаку Тибо Куртуа Миши Батшуайи Здоровье Йога Футбол

Сборной Бельгии во время ЧМ-2022 поможет индийский инструктор по йоге.

48-летний велнес-тренер и инструктор по йоге Винай Менон будет сопровождать бельгийцев в Катаре.

Менон уже работал в футболе – с некоторыми игроками «Челси». Эден Азар познакомился с индийским специалистом во времена своих выступлений за лондонцев.

«Футбол на высшем уровне связан с большим напряжением. Винай помогает снять его и расслабиться», – сказал Азар в интервью The New York Times.

Помимо Азара с Меноном также работали бывший владелец «Челси» Роман Абрамович, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи. Индиец проводил занятия по йоге и релаксации.

Чемпионат мира по футболу стартует в Катаре 20 ноября. Сборная Бельгия сыграет в группе с Канадой, Марокко и Хорватией.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные