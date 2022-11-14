связал интервью со словами Блаженного Августина.

Телеведущий, беседовавший с нападающим , разместил в твиттере цитату, приписываемую богослову и философу и тегнул 37-летнего португальца.

«Истина подобна льву. Вам не нужно защищать его. Дайте ему волю. Он будет защищаться сам», – гласит цитата.

Аврелий Августин Иппонийский, также известный как Блаженный Августин – богослов, философ и епископ Гиппона Царского в Нумидии, римской Северной Африке. Его труды повлияли на развитие западной философии и западного христианства. Он считается одним из самых важных отцов Латинской церкви в святоотеческий период. Среди его значительных работ – «О граде Божьем», «Христианская наука» и «Исповедь».

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