Босс «Боруссии» Ватцке раскритиковал слова посла ЧМ-2022 о «дефекте разума» геев: «Полная ахинея. Сначала я счел это фэйком. Мы боремся с расизмом и гомофобией годами»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Ханс-Йоахим Ватцке ЧМ-2022 ЛГБТ дискриминация контент Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке назвал чушью слова посла чемпионата мира о гомосексуальности.

Ранее бывший игрок сборной Катара и посол ЧМ-2022 Халид Салман в интервью немецкому телеканалу ZDF назвал гомосексуальность «дефектом разума», после чего интервью сразу было остановлено.

«Сначала я не поверил в это – как можно серьезно рассказывать такую полную ахинею? Сначала я подумал, что это фэйк.

Я и представить себе не мог, чтобы кто-то, выступающий в качестве посла чемпионата мира, мог заявить подобную чепуху. Мы годами боремся с расизмом и гомофобией, и мы должны и будем четко позиционировать себя во время чемпионата мира.

Если игроки все еще чувствуют себя способными позиционировать себя политически в дополнение к футболу, то они должны это делать», – сказал генеральный директор «Боруссии».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные