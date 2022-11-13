Босс «Боруссии» Ватцке раскритиковал слова посла ЧМ-2022 о «дефекте разума» геев: «Полная ахинея. Сначала я счел это фэйком. Мы боремся с расизмом и гомофобией годами»

назвал чушью слова посла чемпионата мира о гомосексуальности.

Ранее бывший игрок сборной Катара и посол ЧМ-2022 Халид Салман в интервью немецкому телеканалу ZDF назвал гомосексуальность «дефектом разума», после чего интервью сразу было остановлено.

«Сначала я не поверил в это – как можно серьезно рассказывать такую полную ахинею? Сначала я подумал, что это фэйк.

Я и представить себе не мог, чтобы кто-то, выступающий в качестве посла чемпионата мира, мог заявить подобную чепуху. Мы годами боремся с расизмом и гомофобией, и мы должны и будем четко позиционировать себя во время чемпионата мира.

Если игроки все еще чувствуют себя способными позиционировать себя политически в дополнение к футболу, то они должны это делать», – сказал генеральный директор .