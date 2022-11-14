Месси, Ди Мария и Тальяфико прибыли в расположение сборной Аргентины в Абу-Даби

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Лионель Месси прибыл в расположение сборной Аргентины.

В понедельник утром он прибыл в Абу-Даби, чтобы присоединиться к команде для подготовки к чемпионату мира в Катаре. Сборная Аргентины будет тренироваться в Эмиратах и в среду сыграет последний товарищеский матч против сборной ОАЭ, прежде чем отправиться в Катар.

В понедельник к сборной также присоединились Леандро Паредес, Анхель Ди Мария и Николас Тальяфико. Ранее в сборную прибыли Франко Армани, Гидо Родригес, Херман Песселья, Кристиан Ромеро, Родриго Де Пауль, Науэль Молина, Херонимо Рульи, Хуан Фойт и Эксекиель Паласиос.

Уже вечером игроки, уже находящиеся в расположении сборной, проведут первую открытую тренировку под руководством Лионеля Скалони.

Прибытие остальных игроков, вошедших в окончательный состав сборной на ЧМ-2022, ожидается в течение дня в понедельник, однако они, скорее всего, не примут участие в вечерней тренировке.

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