Месси, Ди Мария и Тальяфико прибыли в расположение сборной Аргентины в Абу-Даби

прибыл в расположение сборной Аргентины.

В понедельник утром он прибыл в Абу-Даби, чтобы присоединиться к команде для подготовки к чемпионату мира в Катаре. будет тренироваться в Эмиратах и в среду сыграет последний товарищеский матч против сборной ОАЭ, прежде чем отправиться в Катар.

В понедельник к сборной также присоединились , и . Ранее в сборную прибыли Франко Армани, Гидо Родригес, Херман Песселья, , , Науэль Молина, , и Эксекиель Паласиос.

Уже вечером игроки, уже находящиеся в расположении сборной, проведут первую открытую тренировку под руководством Лионеля Скалони.

Прибытие остальных игроков, вошедших в окончательный состав сборной на , ожидается в течение дня в понедельник, однако они, скорее всего, не примут участие в вечерней тренировке.