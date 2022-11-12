обратился к аргентинцам перед чемпионатом мира-2022.

«Как и всегда, перед каким-то важным соревнованием мы говорим одно и то же. Я благодарен за вашу любовь. Я так же взволнован, как и вы.

И что ж, будем надеяться, что мы, как всегда, приложим максимум усилий и будем бороться за победу, мы будем бороться с кем угодно, потому что эта команда всегда играет на равных.

Я не сомневаюсь, что мы ничего не отдадим просто так, что все может сложиться наилучшим образом, и я надеюсь, что Бог поможет нам», – сказал нападающий и сборной .