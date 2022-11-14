Месси близко дружит с Верратти. В раздевалке «ПСЖ» они обсуждают схожие взгляды на футбол и смеются над итальянскими шутками

Газета Le Parisien рассказала о взаимоотношениях и .

Дружба между двумя игроками началась еще до перехода Месси в , благодаря их общим друзьям, например, Эсекиелю Лавесси, и взаимному уважению.

С момента приезда Месси в Париж Верратти больше других помогал ему адаптироваться к жизни во Франции, помогал ему понимать французский язык, несмотря на то, что между собой они, как правило, общаются по-испански.

Сидя рядом в раздевалке «ПСЖ», игроки часто обсуждают футбол и смеются над шутками друг друга. У аргентинца и итальянца схожие взгляды на тактику, Месси нравится стиль игры Верратти и его чувство юмора.