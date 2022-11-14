Михаил Кержаков о Чистякове: «Просто ошибка, остальное взяли с потолка. История выеденного яйца не стоит. Слова Медведева? Это к Иванычу вопросы»

высказался о ситуации с .

Напомним, на следующий день после поражения «Зенита» от «Ахмата» (1:2) гендиректор петербуржского заявил, что защитник выведен из основного состава. Позже было решено вернуть футболиста к тренировкам с основой. Сам игрок сказал, что его не отстраняли.

«У Чистякова была просто ошибка – все. Остальное взяли с потолка. Слова Медведева? Это к Иванычу вопросы. Мы все это прошли, перешагнули – ничего такого. После игры был выходной, через день собрались и забыли.

Гражданское общество сыграло? Мы и без этого бы разобрались – в этом нет сомнений. Просто хотелось, чтобы у людей, которые не в теме и не варятся в нашей кухне, не создавалось неправильного впечатления о порядочном человеке.

Может быть, эта ситуация и положительно на нас повлияла. Хотели раздуть из мухи слона, а история и выеденного яйца не стоит. У меня сомнений в Диме нет, он еще будет играть», – сказал вратарь .