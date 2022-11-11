Агент Чистякова: «Медведев сказал журналистам, что его неправильно поняли. Главное, что к Диме нет претензий»

Агент защитника высказался о ситуации с отстранением футболиста.

«У нас был разговор с Медведевым уже после того, как Дима начал тренироваться. Александр Иванович ответил журналистам, что его неправильно поняли. Дословно он нам так не говорил, но посыл был такой.

Еще до того как Дима начал тренироваться, Медведев говорил: «Все нормально, никто тебя никуда не убирал».

Для меня самое главное, что Дима тренируется, к нему нет никаких претензий. Те, кто эту кашу заварил, извинились перед ним», – сказал Андрей Талаев.

Ошибка защитника Чистякова в игре 16-го тура против «Ахмата» (1:2) привела к решающему голу в матче. Позже гендиректор клуба заявил, что Чистяков выведен из основного состава, однако вскоре защитник «Зенита» вернулся к тренировкам.

Зенитовцы вступились за Чистякова: публично Кержаков, Кузяев, Одоевский. Лично поддержали все – даже легионеры и Семак

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава