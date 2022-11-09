Агент Чистякова: «Дмитрий остается полноценным игроком «Зенита». Конфликтов нет и не было. С Медведевым нет проблем»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Геннадий Орлов Дмитрий Чистяков агенты Р-Спорт Андрей Талаев Футбол

Агент Дмитрия Чистякова заявил, что у защитника нет конфликта с Александром Медведевым.

«Видел извинения Геннадия Орлова перед Дмитрием Чистяковым.

Что касается Александра Медведева – с ним нет проблем. Дмитрий продолжает быть полноценным игроком «Зенита». Никаких конфликтов нет и не было», – сказал Андрей Талаев.

28-летний защитник совершил ряд ошибок, в том числе результативную в моменте со вторым голом «Ахмата», и был заменен уже в первом тайме домашнего матча 16-го тура Мир РПЛ, который петербуржцы в итоге проиграли – 1:2.

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в «Ахмат». Возможно, он мыслями уже не в «Зените».

После этого Дмитрий был выведен из основного состава «Зенита». Сообщалось, что руководство клуба подозревало защитника в намеренно плохой игре. 

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выражал недовольство этой ситуацией: «Публичная обструкция – дело личное, но недопустимо и неэтично упоминать другой клуб. Проигрывать надо уметь».

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