Агент Чистякова: «Дмитрий остается полноценным игроком «Зенита». Конфликтов нет и не было. С Медведевым нет проблем»
Агент Дмитрия Чистякова заявил, что у защитника нет конфликта с Александром Медведевым.
«Видел извинения Геннадия Орлова перед Дмитрием Чистяковым.
Что касается Александра Медведева – с ним нет проблем. Дмитрий продолжает быть полноценным игроком «Зенита». Никаких конфликтов нет и не было», – сказал Андрей Талаев.
28-летний защитник совершил ряд ошибок, в том числе результативную в моменте со вторым голом «Ахмата», и был заменен уже в первом тайме домашнего матча 16-го тура Мир РПЛ, который петербуржцы в итоге проиграли – 1:2.
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в «Ахмат». Возможно, он мыслями уже не в «Зените».
После этого Дмитрий был выведен из основного состава «Зенита». Сообщалось, что руководство клуба подозревало защитника в намеренно плохой игре.
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выражал недовольство этой ситуацией: «Публичная обструкция – дело личное, но недопустимо и неэтично упоминать другой клуб. Проигрывать надо уметь».
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