Агент Чистякова: «Дмитрий остается полноценным игроком «Зенита». Конфликтов нет и не было. С Медведевым нет проблем»

Агент Дмитрия Чистякова заявил, что у защитника нет конфликта с Александром Медведевым.

«Видел извинения перед .

Что касается – с ним нет проблем. Дмитрий продолжает быть полноценным игроком «Зенита». Никаких конфликтов нет и не было», – сказал Андрей Талаев.

28-летний защитник совершил ряд ошибок, в том числе результативную в моменте со вторым голом , и был заменен уже в первом тайме домашнего матча 16-го тура Мир , который петербуржцы в итоге проиграли – 1:2.

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в «Ахмат». Возможно, он мыслями уже не в «Зените».

После этого Дмитрий был выведен из основного состава . Сообщалось, что руководство клуба подозревало защитника в намеренно плохой игре.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выражал недовольство этой ситуацией: «Публичная обструкция – дело личное, но недопустимо и неэтично упоминать другой клуб. Проигрывать надо уметь».

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