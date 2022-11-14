«Не дождутся». Чистяков на вопрос о радости московских клубов, что «Зенит» развалится из-за ситуации с ним

прокомментировал конфликт с «Зенитом».

– Ты видел, что московские клубы обрадовались, что сейчас «Зенит» развалится?

– Нет, не видел. Старался не читать новости. Не дождутся, – цитирует защитника «Спорт-Экспресс».

Также футболист высказался об информации о выводе из основного состава петербуржцев.

«Что касается якобы отстранения от основного состава, об этом надо спрашивать не у меня. Как видите, я в команде. Не было ни одного дня, чтобы я был вне состава.

Не прочь был бы поговорить с . Он сказал громкие слова, я его не просил извиняться, но он сделал это сам. С каждым бывает, все мы люди. Ошибся я в тот день, он тоже.

С Карпиным еще не общался, сам ему не набирал. Что я ему скажу – почему меня не взяли в окончательный список сборной? У него есть свои заботы.

Благодаря этой ситуации я узнал получше самого себя. Раз меня поддержали, значит, чего-то стою. С футбольной точки зрения надо работать, спихивать не на кого», – сказал защитник .

В матче 16-го тура «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Ахмату» (1:2). Второй мяч в ворота «Зенита» был забит после ошибки Чистякова. Защитник был заменен на 32-й минуте. Позже генеральный директор «Зенита» сообщил, что защитник выведен из основного состава, однако уже во вторник Чистяков вернулся к работе с командой.