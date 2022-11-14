Дешам о Мбаппе: «Он нападающий, которому нужна свобода, я ее дам. Но у него будут и оборонительные обязательства – нельзя терять игрока, когда играешь без мяча»
Дидье Дешам рассказал, как Килиан Мбаппе будет играть в сборной Франции.
«Он нападающий, которому нужна свобода. Я дам ему эту свободу. Но у него будут и оборонительные обязательства, но их будет меньше, чем у игроков за его спиной – полузащитников и защитников.
Но на самом высоком уровне нельзя позволять себе терять игрока, когда играешь без мяча», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Téléfoot.
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