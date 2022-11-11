Мбаппе о желании уйти из сборной после Евро-2020: «Я сказал: «Не могу играть для тех, кто считает меня обезьяной». Но сдаваться – неправильно, ведь я пример для всех»

рассказал, что думал об уходе из сборной Франции из-за расизма.

На Евро-2020 нападающий не забил решающий пенальти в матче 1/8 финала против Швейцарии – его удар отразил Ян Зоммер.

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре говорил, что Мбаппе больше не хотел играть за сборную из-за критики, связанной с этой неудачей. Вскоре форвард прокомментировал эти слова, написав: «Вообще-то я объяснил, что дело в расизме, а не в пенальти. Но он посчитал, что расизма не было...»

«Я сказал: «Не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной. Я больше не буду играть». Но потом я подумал, что сдаваться – это неправильно. Это стало бы неверным посылом. Потому что я считаю себя примером для всех.

Это новая Франция... Ради этого я не ушел из сборной. Я хотел сказать молодому поколению: «Мы сильнее этого», – поделился Мбаппе.