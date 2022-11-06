Мбаппе из-за мышечного дискомфорта ушел в раздевалку на 85-й минуте матча с «Лорьяном». До ЧМ – две недели

не смог доиграть матч из-за мышечного дискомфорта.

Нападающий покинул поле на 85-й минуте матча Лиги 1 с (2:1), пожаловавшись на дискомфорт в приводящих мышцах.

Позже Кристоф Гальтье заявил, что состояние Мбаппе не вызывает беспокойства.

«Мы видели новости о Кариме [Бензема], но у Килиана ничего серьезного нет.

Он играет постоянно, и в таком случае лучше не рисковать и попросить замену», – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Prime Video.

Ранее сообщалось, что форвард сборной по-прежнему не тренируется в общей группе. Также известно, что чемпионат мира точно пропустят хавбеки и .