Гальтье о замене Мбаппе на 85-й минуте из-за проблем с мышцами: «Ничего серьезного. Он устал»

объяснил замену на 85-й минуте игры с «Лорьяном» (2:1).

Сообщалось, что форвард пожаловался на дискомфорт в приводящих мышцах.

«Ничего серьезного. Он приложил усилия, был очень востребован на поле. Килиан устал. Пусть лучше так, чем я буду просить его уйти с поля», – сказал тренер «ПСЖ».

В этом сезоне нападающий забил 18 голов в 19 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.