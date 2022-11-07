Гальтье о замене Мбаппе на 85-й минуте из-за проблем с мышцами: «Ничего серьезного. Он устал»
Кристоф Гальтье объяснил замену Килиана Мбаппе на 85-й минуте игры с «Лорьяном» (2:1).
Сообщалось, что форвард «ПСЖ» пожаловался на дискомфорт в приводящих мышцах.
«Ничего серьезного. Он приложил усилия, был очень востребован на поле. Килиан устал. Пусть лучше так, чем я буду просить его уйти с поля», – сказал тренер «ПСЖ».
В этом сезоне нападающий забил 18 голов в 19 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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