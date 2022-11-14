Спортдиректор «Ростова» о судействе: «Как Карпин высказывается, так и есть»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Николай Комличенко Спорт-Экспресс Алексей Рыскин Футбол

Спортивный директор «Ростова» оценил судейство в матчах Мир РПЛ с участием дончан.

— На Комличенко пенальти не ставят, как относитесь к этой ситуации?

— Никак не отношусь, как Карпин высказывается, так и есть.

— Считаете, что у судей есть установка, чтобы не ставить фолы?

— Не буду комментировать это, – сказал Алексей Рыскин.

«Арбитры говорят: «Сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо». Карпин о судействе

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