Спортдиректор «Ростова» о судействе: «Как Карпин высказывается, так и есть»

Спортивный директор оценил судейство в матчах Мир с участием дончан.

— На Комличенко пенальти не ставят, как относитесь к этой ситуации?

— Никак не отношусь, как Карпин высказывается, так и есть.

— Считаете, что у судей есть установка, чтобы не ставить фолы?

— Не буду комментировать это, – сказал Алексей Рыскин.

«Арбитры говорят: «Сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо». Карпин о судействе