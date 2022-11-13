высказался после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в Мир .

Судья Артем Любимов назначил пенальти за фол на форварде дончан на 37-й минуте. 11-метровый реализовал Дмитрий Полоз.

«Как сегодня было не ставить пенальти, если там железобетон? Для этого есть ВАР. Судья — молодец, разобрался в ситуации.

Мне жестко прилетело? Ну, да. Я вижу, что защитник секунд пять замахивался, поэтому я ножку и подставил. Ну, а как? Я был первым на мяче — что мне делать? Увидел возможность – и использовал ее».

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«Не знаю, повод ли это для гордости. Для команды это огромный плюс. Для меня, наверное, да. Я же пенальти не рисую. Когда надо — могу чуть‑чуть подставиться. Для этого тоже надо мозги иметь и находить правильные моменты, — сказал Комличенко.

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