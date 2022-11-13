«Арбитры говорят: «Сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо». Карпин о судействе

Главный тренер оценил работу судей в Мир .

– У вас в принципе есть полное понимание работы судей? Относительно рук, прежде всего.

– По этому поводу мы после или во время игр общаемся с резервными арбитрами. И самое страшное, что они отвечают: «Мы сами не понимаем, что надо свистеть, а что не надо».

Они в открытую это признают и говорят, что уже запутались, – отметил возглавляющий сборную России специалист.