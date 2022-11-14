«Футбол – наш общий знаменатель, он призван объединять, а не разделять». Федерация футбола Бразилии поддержала призыв ФИФА

футбола поддержала призыв ФИФА сосредоточиться на футболе.

«Мы согласны с просьбой ФИФА о том, чтобы основное внимание спортивного сообщества накануне и во время предстоящего чемпионата мира было сосредоточено на футболе.

Футбол призван быть инструментом социальных преобразований и построения лучшего мира. Нам всем нужно подумать, что мы можем и должны сделать вместе для достижения этой цели.

Мы знаем о трудностях диалога между культурами, и футбол – это наш общий знаменатель, который гораздо больше подчеркивает то, что нас объединяет, чем наши различия.

Чемпионат мира – это волшебное историческое событие, которое всегда запоминается прежде всего благодаря футболу, страсти, эмоциям, которые он приносит в сердца миллиардов болельщиков по всему миру», – говорится в официальном заявлении федерации.

Ранее ФИФА призвала участников чемпионата мира-2022 сосредоточиться на футболе, а не на политике.